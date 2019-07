Direkt aus dem dpa-Newskanal

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ist ein Fahrer ums Leben kommen. Der 34-Jährige geriet am Dienstagabend aus ungeklärten Gründen in einer Kurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte er mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto. Die 83 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.