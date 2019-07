Direkt aus dem dpa-Newskanal

Breckerfeld (dpa/lnw) - Eine junge Frau ist an der Glörtalsperre in den Stausee gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Daraufhin begann am Donnerstagabend eine groß angelegte Rettungsaktion, wie die Feuerwehr mitteilte. Zeugen hatten zuvor den Notruf gewählt. Seit mehreren Stunden seien Feuerwehrleute und Rettungstaucher im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber suchte die Wasseroberfläche ab. Zunächst ohne Erfolg.