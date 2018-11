Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Beim Überqueren eines Zebrastreifens ist ein siebenjähriger Junge in Braunschweig von einem Auto schwer verletzt worden. Der 46 Jahre alte Fahrer des Wagens habe das Kind auf dem Überweg übersehen und es angefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Junge musste nach dem Unfall am Donnerstagmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.