Braunschweig (dpa/lni) - Ein Siebenjähriger ist in Braunschweig von einem Auto angefahren worden. Zeugen berichteten, dass das Kind plötzlich auf die Straße gelaufen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 35-jährige Autofahrerin konnte am Mittwoch nicht mehr ausweichen. Der Junge geriet auf die Motorhaube und fiel neben den Wagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob er bei dem Unfall verletzt wurde, ist noch unklar.