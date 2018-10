Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Ein fünf Jahre altes Kind ist in Braunschweig von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass der Autofahrer am Freitagabend eine rote Ampel überfuhr. Das Kind habe grünes Licht gehabt. Es kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.