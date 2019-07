Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Eine Autofahrerin ist bei einem schweren Unfall in Braunschweig gestorben. Die 27-Jährige sei mit ihrem Auto beim Überholen in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Donnerstag leicht verletzt.