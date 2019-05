Auto überschlägt sich auf A14: Rentner schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Naunhof (dpa/sn) - Auf der Autobahn 14 bei Naunhof hat sich das Auto eines Rentners überschlagen - der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 74-Jährige fuhr am Sonntagabend in Richtung Magdeburg, als sein Auto aus noch ungeklärten Umständen nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mitteilte. Dabei überschlug sich der Wagen und prallte gegen einen Zaun. Ein Rettungshubschrauber brachte den Rentner schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die A14 war an der Anschlussstelle Naunhof in Richtung Magdeburg für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.