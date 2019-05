Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bramsche (dpa/lni) - Eine 30-Jährige ist in Bramsche (Landkreis Osnabrück) mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die Autofahrerin stand zum Unfallzeitpunkt am Freitagabend unter erheblichem Alkoholeinfluss, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.