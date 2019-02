Arbeiter stürzt in Brake in 3,50 Meter tiefen Schacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brake (dpa/lni) - Beim Sturz in einen 3,50 Meter tiefen Schacht ist ein Arbeiter im Hafengelände von Brake schwer verletzt worden. Die Feuerwehr nutzte ein Leitergerüst und einen Flaschenzug, um den Mann auf einer Krankentrage nach oben zu bringen, wie der Stadtbrandmeister von Brake (Kreis Wesermarsch), Bernd Kempendorf, am Samstag sagte. Der Arbeiter wurde ins Krankenhaus gebracht. Neben Rettungsdienst und Notarzt waren 16 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Ursache für den Unfall am Freitagabend war zunächst unklar. Der Mann hatte in einer Anlage gearbeitet, in der Lastwagen und Zugwaggons be- und entladen werden.