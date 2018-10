Bergung von Heißluftballon verzögert sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bottrop (dpa/lnw) - Die Bergung des an einem Strommast in Bottrop hängenden Heißluftballons verzögert sich. Die Arbeiten könnten am Montag voraussichtlich nicht mehr beendet werden, sagte eine Sprecherin des Stromnetzbetreiber Amprion. Sie sollen daher am Dienstag fortgesetzt werden. Am späten Montagnachmittag waren erst einige Teile der Ballonhülle geborgen worden. "Es geht Schritt für Schritt voran", sagte die Sprecherin. Die Arbeiten wurden von speziell ausgebildeten Amprion-Mitarbeitern mit Hilfe eines Hubsteigers vorgenommen.

Der Heißluftballon hatte sich am späten Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in rund 65 Metern Höhe in dem Strommast verfangen. In einer aufwendigen und stundenlangen Rettungsaktion waren der etwa 70 Jahre alte Ballonpilot und fünf Passagiere im Alter von etwa 20 Jahren nach mehreren Stunden weitgehend unverletzt gerettet worden.