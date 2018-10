Bergung des verunglückten Heißluftballons wird vorbereitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bottrop (dpa) - Nach dem Unglück eines Heißluftballons an einem Strommast in Bottrop haben am Montagmorgen die Vorbereitungen für die Bergung des Ballons begonnen. Das Gehölz unter dem Strommast werde entfernt, damit dort am Vormittag ein Hubsteiger aufgestellt werden könne, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Amprion. Der Ballon soll dann noch am Montag geborgen werden. Zudem sei eine Mitarbeiterin der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) am Unfallort, um die Unfallursache zu untersuchen. Dafür werde der Ballon technisch begutachtet, sagte ein Sprecher der BFU.

Der Heißluftballon hatte sich am Sonntagabend in knapp 70 Metern Höhe in dem Strommast verfangen. Die sechs Insassen waren unverletzt aus dem Ballonkorb geborgen worden.