Borna (dpa/sn) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Mopedfahrer in Borna (Landkreis Leipzig) schwer verletzt worden. Die Fahrerin des Wagens fuhr am Mittwoch aus einem Grundstück heraus auf die Fahrbahn, wie die Polizei in Leipzig am Donnerstag mitteilte. Dabei beachtete sie nach ersten Ermittlungen den 17-Jährigen auf dem Moped nicht und es kam zur Kollision.