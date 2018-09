Traktor erfasst Kleinmotorrad: 16 Jahre alter Schüler stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Warburg (dpa/lnw) - Ein 16 Jahre alter Schüler ist in Warburg (Kreis Höxter) beim Zusammenstoß mit einem abbiegenden Traktor ums Leben gekommen. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen mit seinem Leichtkraftrad auf der Bundesstraße 241 im ländlichen Bereich unterwegs gewesen. An einer Einmündung hat der 21 Jahre alte Fahrer eines Traktors das entgegenkommende Kleinmotorrad ersten Erkenntnissen zufolge übersehen und mit seinem Gefährt beim Linksabbiegen erfasst. Nach der Kollision starb der 16-Jährige noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.