Frau stirbt bei Auffahrunfall auf A23

Elmshorn (dpa/lno) - Eine Frau ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 23 in Höhe von Elmshorn ums Leben gekommen. Die 50-jährige Autofahrerin hielt am Dienstagabend auf dem Standstreifen, als ihr Kleinwagen von einem anderen Auto erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der 29-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs habe einem Stauende ausweichen wollen und sei so auf den Standstreifen geraten.

Laut Polizei verletzte sich die 50-Jährige bei dem Zusammenstoß so schwer, dass sie noch am Unfallort starb. Der 29-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Für die Aufräumarbeiten war die A23 in Richtung Itzehoe drei Stunden lang gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.