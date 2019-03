Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bötzingen (dpa/lsw) - Beim Überqueren der Straße ist ein Achtjähriger in Bötzingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Anstatt über den Zebrastreifen war der Junge einen Meter dahinter unvermittelt auf die Straße gelaufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort wurde er von einem Auto erfasst. Der Achtjährige erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 33 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.