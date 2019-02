Mann flüchtet vor Polizei auf A7: Mehrere Unfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei der Flucht vor der Polizei hat ein 47 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn 7 mehrere Unfälle verursacht und ist dann in Hamburg frontal gegen einen anderen Wagen gekracht. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Zuvor wollte der Mann in Schleswig-Holstein verhindern, von der Polizei kontrolliert zu werden. Mehrere Streifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Zu den Unfällen auf der Autobahn sei es gekommen, weil der Flüchtige andere Wagen berührt und abgedrängt habe. Ein Beifahrer des 47 Jahre alten Mannes konnte nach dem Unfall in Hamburg fliehen, der Fahrer wurde festgenommen.