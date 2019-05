Mann fährt in Lastwagen: A2 in Richtung Oberhausen gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bönen (dpa/lnw) - Nach einem Unfall auf der A2 in Richtung Oberhausen bei Bönen hat sich der Verkehr auf bis zu zehn Kilometern gestaut. Ein Autofahrer sei nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagmorgen an einem Stauende in einen Lastwagen gefahren, teilte die Polizei mit. Der Mann sei eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Bönen und Kamener Kreuz gesperrt. Autofahrer mussten mit Verzögerungen von mehr als einer Stunde rechnen. Der Mann wurde der Polizei zufolge aus dem Wagen befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.