Direkt aus dem dpa-Newskanal

Böhmenkirch (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist in Böhmenkirch (Kreis Göppingen) in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen eines 74-Jährigen zusammengestoßen. Der Mann und seine 16-jährige Beifahrerin erlitten am Dienstag leichte Verletzungen, die 59 Jahre alte Unfallverursacherin wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau nach einer Linkskurve auf die Gegenspur geraten.