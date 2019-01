Viele Unfälle wegen glatter Straßen im Südwesten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ulm (dpa/lsw) - Schnee und Eisglätte haben in Baden-Württemberg von Freitagnachmittag bis Mitternacht zu zahlreichen Unfällen geführt. Allein in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg zählten die Beamten in dem Zeitraum 25 Unfälle, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Hierbei wurden sieben Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 100 000 Euro.

Das winterliche Wetter brachte auch der Polizei in Ulm zahlreiche Einsätze. Die Beamten wurden laut einem Sprecher zu etwa 40 Unfällen gerufen. In den meisten Fällen sei es bei Blechschäden geblieben.

In Stuttgart zählte die Polizei 18 Glätteunfälle und einen Schaden von etwa 52 000 Euro. Im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen ereigneten sich im gleichen Zeitraum etwa 37 Unfälle mit sechs Leichtverletzten, wie es weiter hieß. Schätzungen zufolge entstand dabei ein Schaden von etwa 59 000 Euro.