Bodenwöhr (dpa/lby) - Ein Betrunkener hat in Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) sein neues Auto zu Schrott gefahren. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Wagen in der Nacht zum Samstag erst gegen eine Laterne, dann in die Leitplanke und am Ende gegen einen Baum. Der 27-Jährige kletterte mit leichteren Blessuren aus dem Wrack. Es entstand ein Sachschaden von fast 40 000 Euro.