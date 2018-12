Straßenbahn und Taxi krachen ineinander: drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Beim Zusammenprall einer Straßenbahn und eines Taxis an Heiligabend in Bochum sind drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Taxifahrer beim Linksabbiegen die heranfahrende Straßenbahn und trotz einer Vollbremsung "kam es zum Knall", wie die Polizei in der Nacht zu Weihnachten mitteilte. Der 46 Jahre alte Taxifahrer und seine 64 Jahre alte Kundin wurden schwer verletzt. Die Fahrerin der Straßenbahn stand unter Schock. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.