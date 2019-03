48-Jähriger stirbt bei Zusammenprall zweier Autos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Blumberg (dpa/lsw) - Beim Zusammenprall von zwei Autos auf der Bundesstraße bei Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist einer der beiden Fahrer getötet worden. Ein 28-Jähriger geriet mit seinem Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden beide Autos gegen die Leitplanken geschleudert. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 48 Jahre alte, entgegenkommende Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb. Weshalb der Verursacher von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den Unfallhergang zu untersuchen. Die B27 war am Abend in beiden Richtungen für rund zwei Stunden lang gesperrt.