Blumendiebin fährt mit Motorroller in Einkaufsmarkt

Blankenstein (dpa) - Ganz schön dreist: Eine Frau ist im thüringischen Blankenstein mit einem Motorroller in einen Supermarkt gefahren und hat dort einen Blumenstrauß geklaut. Die Frau sei mit dem Roller durch den Haupteingang in den Markt gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Anschließend griff sie nach den Blumen und rollte an den Kassen vorbei durch den Hauptausgang wieder aus dem Markt. Bei der Fahrt habe sie niemanden gefährdet, der Markt sei nicht besonders voll gewesen, so der Sprecher.

Die Frau konnte zunächst fliehen. Polizisten entdeckten die mutmaßliche Diebin später am Abend im bayerischen Lichtenberg, als sie mit ihrem Motorroller stürzte. Die 25 Jahre alte Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass die Frau zur Tatzeit unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Sie bekam eine Anzeige wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl.