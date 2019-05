Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bissendorf (dpa/lni) - Bei der Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Lastwagen bei Osnabrück sind am Freitagvormittag nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang in Bissendorf-Natbergen unweit der Stadtgrenze zu Osnabrück. Weitere Details waren einer Polizeisprecherin zufolge zunächst nicht bekannt.