Auto kracht auf A30 in Lastwagen: Mann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bissendorf (dpa/lni) - Ein wahrscheinlich übermüdeter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A30 bei Bissendorf im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war in der Nacht zu Samstag mit dem Wagen in die Mittelleitplanke geraten, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto in einen Lastwagen geschleudert worden, der auf der rechten Spur unterwegs war. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt aus dem Auto geborgen. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Zwei Fahrspuren wurden in Richtung Osnabrück für mehrere Stunden gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer wohl übermüdet und angetrunken. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7000 Euro.