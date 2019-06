Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Kleintransporter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bischoffen (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Bischoffen (Lahn-Dill-Kreis) ums Leben gekommen. Der 37-Jährige hatte versucht, den Transporter zu überholen, als dieser nach links abbog. Dabei wurde der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei in Gießen so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 32 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Wegen der Bergungsarbeiten wurde an der Stelle die Bundesstraße 255 am Samstag mehrere Stunden gesperrt.