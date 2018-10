Rollerfahrer bei Unfall in Kreisverkehr schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bingen (dpa/lrs) - Ein 76-jähriger Rollerfahrer ist in Bingen beim Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Mann war am Montag im Ortsteil Büdesheim in einem Kreisverkehr unterwegs, als ein 48-jähriger Autofahrer in den Kreisel einfuhr. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, übersah der Autofahrer dabei den 76-Jährigen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.