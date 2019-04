Autotransporter stürzt auf A9 um: 350 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bindlach (dpa/lby) - Auf der A9 ist am Samstagmorgen bei Bayreuth ein Autotransporter umgestürzt. Dabei entstand an der Autobahn und am Fahrzeug sowie der Ladung Schaden in Höhe von rund 350 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der 31 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Zunächst hatte die Polizei von zwei leicht verletzten Fahrern gesprochen.

Der Lastwagen, auf dem sich sieben Neuwagen befanden, geriet laut Polizei beim Überholen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kippte um. Dabei wurde er beschädigt; ebenso die Fahrbahnbegrenzung auf einer Länge von mehreren Dutzend Metern. Für die Bergung war die A9 in Fahrtrichtung München mehr als zehn Stunden gesperrt.