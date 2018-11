Fenster von Bielefelder Straßenbahn eingeworfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei voller Fahrt ist eine Straßenbahn in Bielefeld von einem unbekannten Gegenstand beschädigt worden. Von außen sei am Samstagabend ein bislang unbekannter Gegenstand gegen die Seitenscheibe der fahrenden Bahn geschlagen, teilte die Polizei mit. Dadurch entstand in der Scheibe ein kleines Loch und das Glas splitterte. Fahrgäste, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Bahn befanden, vernahmen einen lauten Knall. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern weiter an.