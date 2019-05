Autos stoßen frontal zusammen: 51-Jähriger schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biederitz (dpa/sa) - Ein 51 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß bei Biederitz (Landkreis Jerichower Land) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 27-Jähriger ein vorausfahrendes Auto am Mittwochabend trotz Verbots in einer Kurve überholen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der entgegenkommende 51 Jahre alte Autofahrer konnte dem 27-Jährigen nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Die Wagen stießen frontal zusammen. Der 27-Jährige blieb unverletzt.