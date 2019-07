Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biebergemünd (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat sich im Main-Kinzig-Kreis mit seinem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den 56-Jährigen in eine nah gelegene Klinik geflogen, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach. In einer Kurve auf der Landstraße nahe Biebergemünd war der Geländewagen am Dienstagmittag aus bislang ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten, er kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Die Feuerwehr musste den aus Wächtersbach stammenden Fahrer aus dem Auto befreien. Die Straße zwischen Gelnhausen und Wächtersbach wurde für über zwei Stunden voll gesperrt.