Motorradfahrer prallt gegen Schutzplanke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Betzdorf (dpa/lrs) - Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf regennasser Fahrbahn im Landkreis Altenkirchen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 24-Jährige am Morgen auf der Straße zwischen Betzdorf und Steineroth vermutlich zu schnell gefahren. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der regennassen Straße ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Sein Motorrad rutschte wieder auf die Fahrbahn zurück. Der Fahrer starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle.