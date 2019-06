Lastkraftwagen kollidieren: Ein Fahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernsdorf (dpa/sn) - Ein Fahrer eines Lastkraftwagens ist am Montag auf der B97 in Bernsdorf (Landkreis Bautzen) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in Görlitz war der 59-Jährige mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden in den Führerhäusern eingeklemmt. Der Unfallverursacher erlag seinen Verletzungen, der Fahrer des anderen Lasters wurde schwer verletzt. Weitere Angaben, so zum Alter des Schwerverletzten, konnte die Polizei noch nicht machen.