Tödlicher Verkehrsunfall im Salzlandkreis

Bernburg (dpa/sa) - Auf einer Kreisstraße bei Bernburg im Salzlandkreis ist ein 46 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Das Auto kam in der Nacht zum Samstag von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde und an der Leitplanke auf der anderen Straßenseite stehen blieb. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Straße zwischen Bernburg und Baalberge war für mehrere Stunden gesperrt.