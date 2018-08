Mann ertrinkt beim Baden in der Saale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernburg (dpa/sa) - Ein 28 Jahre alter Mann ist in Bernburg (Salzlandkreis) beim Baden in der Saale ertrunken. Wie ein Polizeisprecher sagte, habe sich der Mann am Donnerstagnachmittag abkühlen wollen. Aufgrund der kühlen Wasser-Temperaturen habe er aber mutmaßlich gesundheitliche Probleme bekommen. Nach einer umfangreichen Suchaktion fanden die Einsatzkräfte seine Leiche am frühen Abend im Fluss.