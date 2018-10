58-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall in Salzwerk

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernburg (dpa/sa) - Ein Bergarbeiter ist nach einem Arbeitsunfall im Salzlandkreis gestorben. Der 58-Jährige sei am Montag in einem Salzwerk in Bernburg von einem schweren Maschinenteil getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er zog sich schwere Verletzungen zu und sei wenige Stunden später im Krankenhaus gestorben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war der Polizei zufolge zunächst unklar. Die zuständigen Behörden hätten Ermittlungen eingeleitet. Zuerst hatte die "Magdeburger Volksstimme" über den Unfall mit tödlichem Ausgang berichtet.