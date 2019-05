Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bermel (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall nahe Bermel in der Eifel sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Wagen in der Nacht zum Samstag in einem gesperrten Baustellenbereich unterwegs. Dort rauschte der 22-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug in zwei Sand- und Schutthaufen. Dabei wurden zwei der fünf Fahrzeuginsassen verletzt.