Berlin (dpa/bb) - Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radler in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt worden. Die 62-Jährige sei am Dienstagmorgen auf der Straße An der Schillingbrücke gefahren und nach rechts abgebogen, teilte die Polizei mit. Ein 14-jähriger Radfahrer, der auf dem Gehweg fuhr, kreuzte ihre Fahrbahn, wobei die beiden zusammenprallten. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass sie in eine Klinik gebracht wurde.