Zwei Radfahrer bei Unfällen in Berlin schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Bei zwei Verkehrsunfällen sind in Berlin Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 42 Jahre alter Radler in der Nacht zu Samstag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, nachdem er auf der Landsberger Allee von einem Auto angefahren worden war. Laut Polizei soll der Mann an der Ecke Prötzeler Ring betrunken bei Rot über die Ampel gefahren sein.

In Berlin-Neukölln war einige Stunden zuvor ein weiterer Fahrradfahrer beim Linksabbiegen von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Fahrer des Busses den 38-Jährigen auf der Sonnenallee gerade überholen, als dieser an der Reuterstraße nach links fuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich Kopf- und Rumpfverletzungen zu. Der Busfahrer erlitt einen Schock.