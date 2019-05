Zwei Kinder bei Unfällen mit Autos schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Kinder sind in Berlin bei Zusammenstößen mit Autos schwer verletzt worden. Ein Zwölfjähriger rannte am Donnerstagabend im Ortsteil Lankwitz beim Fangespielen gegen die Seite eines fahrenden Wagens, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Junge hatte demnach offenbar nicht auf das Auto geachtet. Er war zwischen zwei geparkte Wagen hindurch auf den Thaliaweg gerannt. Der Junge wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sein Freund erlitt einen Schock.

Im Ortsteil Buch stieß ein Neunjähriger den Angaben zufolge mit seinem Fahrrad gegen ein fahrendes Auto, als er vom Gehweg auf die Straße fuhr. Der Fahrer des Autos hörte am Donnerstagabend einen lauten Knall und bemerkte erst dann das Kind. Der Junge blieb zunächst verletzt auf der Fahrbahn der Schönerlinder Straße liegen. Sein Rad brach bei dem Zusammenstoß auseinander. Die Teile flogen mehrere Meter weit. Die Eltern waren laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls vor Ort. Das Kind wurde mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gebracht.