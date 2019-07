Zwei junge Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei junge Radfahrer sind bei Zusammenstößen mit Autos in Berlin schwer verletzt worden. Ein 14-Jähriger fuhr am frühen Donnerstagabend plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn des Fürstenwalder Damms in Friedrichshagen und krachte mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Junge erlitt schwere Gesichtsverletzungen und kam ins Krankenhaus. Die 24-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Ihr Wagen kam auf Tramgleisen zum Stehen. Die Straßenbahnlinie 61 fiel deshalb kurzzeitig in beide Richtungen aus.

Bei einem weiteren Unfall stürzte eine 18-jährige Radfahrerin am Donnerstagabend in Kreuzberg und verletzte sich schwer. Die junge Frau fuhr laut Polizei entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den Verkehr auf der Gneisenaustraße ein. Ein 26-jähriger übersah die Frau und erfasste sie mit seinem Wagen. Die Radfahrerin kam ebenfalls mit Gesichtsverletzungen in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.