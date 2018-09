Zwei Frauen schwer verletzt bei Verkehrsunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Frauen sind am Dienstag in Berlin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin (27) wollte in Rudow mit ihrem Wagen abbiegen, musste aber wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs scharf bremsen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Dadurch fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf. Rettungskräfte brachten die beiden Fahrerinnen ins Krankenhaus, wo sie bleiben mussten.