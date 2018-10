Zeugen gesucht: Autofahrer fährt Jugendlichen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Autofahrer soll in Berlin-Tiergarten einen 15 Jahre alten Radfahrer angefahren haben und geflüchtet sein. Der Mann sei am Montagnachmittag zwar kurz ausgestiegen, um sich nach dem Befinden des Schwerverletzten zu erkundigen, teilte die Polizei am Dienstag unter Berufung auf die Aussage des Jugendlichen mit. Danach sei der Mann aber mit seinem Audi davongefahren. Der 15-Jährige brach sich den Angaben zufolge mehrere Knochen. Zuvor soll er beim Überqueren der Potsdamer Straße in Höhe der Bissingzeile von dem Auto am Hinterrad erfasst worden sein. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Unfall gegen 16.15 Uhr gesehen haben.