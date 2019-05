Zehnjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein zehnjähriger Junge ist in Berlin-Spandau von einem angetrunkenen Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Roller auf die Fahrbahn, auf der der 55-Jährige mit seinem Wagen unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Der Junge prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich schwer an Kopf und Rumpf. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben hatte der Autofahrer einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille.