Grabow/Neubrandenburg (dpa/mv) - Umgerissene Bäume, Behinderungen im Zugverkehr, ein von der Straße gewehter Lastwagen, ein abgedecktes Scheunendach: Sturmtief "Bennet" hat Mecklenburg-Vorpommern am Montag ordentlich durchgepustet. In Neubrandenburg wurde eine Frau leicht verletzt, als unmittelbar vor ihrem Auto ein Baum umstürzte und sie den Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen brachte, wie die Polizei berichtete. Auf der B104 bei Pragsdorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sei einem Bus ein Verkehrszeichen in die Scheibe geflogen. Die fünf Fahrgäste und der Busfahrer blieben aber unverletzt und fuhren später in einem anderen Bus weiter. Den Schaden gab die Polizei mit 15 000 Euro an.

In Galenbeck im gleichen Landkreis deckte eine Böe das Dach einer Scheune ab. Es stürzte auf die Straße und auf einen Wohnwagen, eine Stromleitung wurde beschädigt. Auf der A14 verlor ein Lastwagenfahrer bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) durch eine Sturmböe die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er sei unverletzt geblieben, hieß es.

In ganz Westmecklenburg mussten die Rettungskräfte nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle in Schwerin rund 20 Mal ausrücken. Meist habe es sich um umgestürzte Bäume gehandelt. Verletzt worden sei niemand. "Es waren geringere Schäden als nach der Wettervorhersage zu befürchten waren", sagte er. Auch im östlichen Landesteil mussten Feuerwehren mehrere Bäume von Straßen räumen, etwa auf der B108 in Höhe Klocksin, auf der B192 bei Penzlin und auf der B110 bei Dargun.

Umgestürzte Bäume behinderten auch den Bahnverkehr. So konnten einige Strecken zeitweise nur eingleisig befahren werden, darunter der Abschnitt zwischen Hagenow-Land und Jasnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sowie zwischen Züssow und Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Komplett gesperrt waren die Abschnitte zwischen Neubrandenburg und Altentreptow sowie Pasewalk und Güstrow, wie es von der Bahn hieß.

Der Sturm beruhigte sich am Nachmittag zunächst. Doch der Wetterdienst meteomedia erwartete für die Nacht noch ein zweites, stärkeres Windfeld, wie ein Sprecher auf Hiddensee sagte. Mit Sturmspitzen der Stärke 10 bis 11 müsse gerechnet werden. Während in der ersten Welle das ganze Land betroffen war, sollte es in der Nacht vor allem die Küste treffen.