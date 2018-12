Tram stößt mit Kinderwagen zusammen: Säugling verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Straßenbahn ist in Berlin mit einem Kinderwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Freitagnachmittag auf der Hauptstraße im Stadtteil Rummelsburg erlitt das zwei Monate alte Mädchen in dem Wagen Kopfverletzungen. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Der 36-jährige Fahrer der Tramlinie 21 bekam demnach einen Schock. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Zusammenstoß, als die 34 Jahre alte Mutter an einer Ampel die Straße überqueren wollte. Wer Rot und wer Grün hatte, war aber zunächst unklar.