Tod eines 89-Jährigen wirft Fragen auf: Polizei sucht Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Tod eines 89-Jährigen in Berlin-Buckow stellt die Polizei vor ein Rätsel. Der Mann wurde bereits am vergangenen Mittwoch bewusstlos auf einer Straße gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er habe mit Kopfverletzungen neben seinem Fahrrad im Möwenweg gelegen. Laut Polizei alarmierte eine Frau die Feuerwehr. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er am Sonntag starb.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen möglichen Verkehrsunfall beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst unter der Telefonnummer 030-4664-572800 entgegen.