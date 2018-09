Taxigäste bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Zusammenstoß eines Taxis mit einem Auto in Berlin-Mitte ist ein Ehepaar lebensgefährlich verletzt worden. Zeugenaussaggen zufolge soll der 25 Jahre alte Autofahrer in der Nacht zu Samstag an der Kreuzung Rudi-Dutschke-Straße Ecke Markgrafenstraße die Vorfahrt des Taxis missachtet haben, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrgäste im Taxi, eine 37-Jährige und ihr 40 Jahre alter Ehemann, erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.