Berlin (dpa/bb) - Ein Fußgänger ist in Berlin-Hohenschönhausen von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Unklar war noch, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, waren 25 Kräfte im Einsatz, um die verunglückte Person am Freitagabend an der Haltestelle Prerower Platz zu befreien. Der Passant oder die Passantin war unter die Bahn geraten und erlitt ein Polytrauma.