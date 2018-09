Straßenbahn am Hackeschen Markt entgleist

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Straßenbahn ist am Hackeschen Markt in Berlin Mitte am Dienstagmorgen aus den Schienen gesprungen. Wie die Polizei mitteilte, gab es keine Verletzten. Für die Bergung wurden mitten im morgendlichen Berufsverkehr mehrere Straßen rund um den Hackeschen Markt gesperrt - dort war vorerst kein Durchkommen mehr. Wie die entgleiste Straßenbahn geborgen wird, stand zunächst noch nicht fest.